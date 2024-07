Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: une facilité de crédit de 265 ME pour Rubis Énergie information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 18:28









(CercleFinance.com) - Rubis annonce aujourd'hui que sa filiale Rubis Énergie a signé son tout premier financement privé américain US Private Placement (USPP) sous droit français avec PGIM Private Capital (PPC), la branche capital privé de PGIM Inc., société de gestion d'actifs de Prudential Financial Inc. pour un montant de 265 millions de dollars.



Rubis Énergie va émettre trois séries de 70 millions d'euros chacune d'obligations non garanties de premier rang avec des échéances in fine de 8, 10 et 12 ans.



Rubis Énergie conserve près de 40 millions de dollars disponibles dans le cadre de l'accord pour des émissions futures au cours des deux prochaines années.



'Ce nouveau financement USPP permet à Rubis de diversifier ses sources de financement tout en allongeant la maturité moyenne actuelle de sa dette de 3 à 5 ans et ouvre la voie à d'autres opérations USPP potentielles' indique le groupe.





