Rubis: trois nominations au comité de direction

(CercleFinance.com) - Rubis annonce une série de changements à son comité de direction, prenant effet immédiatement, dont la nomination de Bruno Krief comme directeur général délégué en charge de la stratégie et des M&A.



Succédant à Bruno Krief, Marc Jacquot est nommé directeur financier au sein du comité. Il compte 20 années d'expérience dans la finance et a occupé la fonction de directeur financier de la JV Rubis Terminal depuis sa création en 2020.



Enfin, Sophie Pierson rejoint le comité de direction en tant que directrice RSE & conformité. Elle a rejoint le groupe spécialisé dans l'énergie il y a six ans et y a notamment élaboré sa première feuille de route RSE 2022-2025.





Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +6.72%