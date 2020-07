RUBIS Terminal rachète l'espagnol TEPSA

(AOF) - Rubis Terminal, contrôlée conjointement dans le cadre d'une joint-venture par I Squared Capital, gestionnaire de fonds international spécialisé dans les infrastructures, et Rubis, a annoncé le rachat de l'entreprise TEPSA, leader dans le domaine du stockage de produits liquides en Espagne. Cette dernière a réalisé un chiffre d'affaires de 52 millions d'euros en 2019. Selon Rubis Terminal, elle dispose d'un fort potentiel de croissance, notamment via ses positions locales fortes ainsi que des plans d'extensions de capacités de stockage déjà en cours.

Contrôlée par Pétrofrance S.A., elle opère 4 dépôts côtiers situés à Barcelone, Bilbao, Tarragone et Valence, pour une capacité de stockage totale de 912 000 mètres cubes dédiée aux produits pétroliers, chimiques et biocombustibles.

Cette acquisition structurante, ayant pour effet d'augmenter d'environ 30 % la taille de Rubis Terminal, est la première depuis la constitution de la joint-venture Rubis/I Squared Capital en avril dernier.

" Cette opération est particulièrement stratégique pour Rubis Terminal : elle permet la constitution d'une plateforme centrale pour capturer les flux de produits en Méditerranée ainsi que d'envisager la conquête du marché sud-américain, qui bénéficie d'un fort potentiel de croissance ", explique le groupe. En plus de cette diversification géographique, cette acquisition accroît le poids relatif du secteur chimie, en croissance, et où des synergies commerciales sont attendues avec les positions existantes en France et dans la zone Amsterdam/Rotterdam/Anvers.

Pour Gilles Gobin, fondateur et associé-gérant de Rubis : " Cette acquisition n'est que la première étape d'une stratégie qui assoit encore davantage la position de leader de Rubis Terminal, tout en diversifiant ses activités et son implantation ".

