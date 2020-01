Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : signature d'un accord sur Rubis Terminal Cercle Finance • 21/01/2020 à 08:32









(CercleFinance.com) - Rubis annonce avoir signé un accord aux termes duquel I Squared Capital acquerra indirectement 45% de la participation de 99,4% détenue par Rubis dans Rubis Terminal, suite à un avis favorable par le comité social et économique de Rubis Terminal. La valeur d'entreprise de Rubis Terminal a été fixée à un milliard d'euros, soit un multiple de 11,2 fois son RBE de l'exercice 2018 (en intégrant 50% du site d'Anvers) et le bilan du groupe sortira de cette opération fortement désendetté. La réalisation de l'opération reste soumise à l'accord des autorités compétentes. Sous réserve de l'obtention de ces autorisations réglementaires et d'autres conditions usuelles, elle devrait intervenir durant le premier semestre 2020.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris -1.33%