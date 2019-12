Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : salué pour l'annonce d'une coentreprise Cercle Finance • 16/12/2019 à 13:27









(CercleFinance.com) - Rubis prend 3,9% après l'annonce par le groupe de services de stockage de produits pétroliers, d'un accord avec le fonds I Squared Capital pour lui céder 45% du capital de sa filiale Rubis Terminal, à une valeur d'entreprise totale d'un milliard d'euros. 'Rubis va significativement se désendetter et dispose ainsi d'une puissance de feu de plus d'un milliard d'euros pour de la croissance externe financée par de la dette dans le segment distribution', souligne Berenberg. 'Nous estimons que ceci pourrait conduire à plus de 30% de progression du BPA à moyen terme', poursuit le broker allemand, qui réitère donc sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 64,5 euros sur le titre.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +4.06%