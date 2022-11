Rubis s'empare des actifs de Mobexi pour étendre son offre aux toitures photovoltaïques

(AOF) - Suite à l'acquisition de 80 % de Photosol en avril 2022 et la création de la branche Rubis Renouvelables, Rubis (-0,05% à 23,49 euros) est devenu l'un des principaux producteurs d'énergie photovoltaïque en France. Photosol est spécialisé dans les grandes centrales au sol de plus de 3 ha et d'une capacité supérieure à 3 MWc, avec l'ambition d'élargir cette activité. Dans cette perspective, Photosol annonce l'acquisition des actifs de Mobexi, spécialiste français des installations photovoltaïques en toiture, et l'intégration des 20 collaborateurs qui lui sont attachés.

Le Groupe engage 2 millions d'euros pour la reprise des actifs qui devrait permettre de générer un chiffre d'affaires d'environ 6 millions d'euros sur 2023, correspondant à 5 MWc (Mégawatt-crête) d'installations sur toitures.

À moyen terme, l'objectif est de porter les installations annuelles à 25 MWc, en s'appuyant d'une part sur l'expertise de Photosol en procurement, exploitation et maintenance (O&M) et d'autre part sur le portefeuille clients et la présence internationale du Groupe.

Alors que le Sénat vient de voter une nouvelle réglementation incitant les entreprises industrielles et commerciales à couvrir leurs parkings de plus de 80 places avec des panneaux solaires, cette acquisition permet à Rubis, à travers Photosol, d'élargir son offre et de répondre rapidement aux besoins de déploiement de solutions énergétiques sur des projets de plus petite taille à destination des entreprises, des agriculteurs et des collectivités.

Avant l'acquisition de ces actifs, Rubis avait publié une solide performance au troisième trimestre. Son chiffre d'affaires s'est établi à 2,04 milliards d'euros, en hausse de 70 %, en raison de la hausse des prix du pétrole (+ 80 %). Rubis a généré un chiffre d'affaires de 1,72 milliard d'euros dans la distribution, en croissance de 69%. Il a progressé de 67% à 308 millions d'euros pour l'activité Support & Services. La branche Rubis Renouvelables, nouvellement créée en 2022, affiche 13 millions de revenus.

" Le troisième trimestre 2022 a vu à nouveau d'excellentes performances dans la région des Caraïbes en termes de volumes et de marge brute. Cette région est restée l'un des principaux moteurs de la croissance des résultats du groupe, parallèlement à l'amélioration des opérations en Afrique de l'Est ", avait commenté le spécialiste de la distribution de produits pétroliers.

Pour l'exercice 2022, malgré la normalisation de la base de comparaison et un macro-environnement incertain, le groupe est confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats.

Points clés

- Numéro un français de la distribution de GPL, avec des positions de n° 1 ou 2 dans la plupart des pays, créé en 1990 ;

- Chiffre d’affaires de 4,6 Mds€ organisé en 2 branches : la distribution d’énergie pour 87 %, les supports et services pour 13 % ;

- Présence internationale forte, équilibré entre l’Afrique, les Caraïbes et l’Europe (France, Espagne et Portugal) ;

- Modèle d’affaires alliant faible exposition au cycle économique, et décentralisation via les circuits courts et l’autonomie des managers, 60 % des facturations provenant de contrats liés aux variations du cours de brut et maintenant un taux de marge constant ;

- Capital éclaté mais non opéable, en raison de la présence d’associés commandités et gérants avec 2,3 % du capital (Gilles Gobin et Jacques Riou), le groupe Marcel Dassault étant 1er actionnaire avec 5,75 % des titres) ;

- Structure financière un peu tendue avec une dette nette de 1,1 Md€ à fin juin donnant un effet de levier de 2,1.

Enjeux

- Croissance portée par des facteurs structurels à l’industrie pétrolière : complexité de la logistique, réglementation accrue des normes de stockage et tendance à des cessions des activités de distribution par les majors ;

- Stratégie environnementale « Feuille de route 2022-2025 » visant pour 2030 un recul de 30 % vs 2019 des émissions de carbone :

- focalisée sur la prévention de la pollution des eaux et sols, la baisse des rejets dans l’air et le dessalement de l’eau de mer de la raffinerie des Antilles, l’économie circulaire et le recours aux énergies renouvelables,

- intégrée dans le modèle économique : recours au PL comme énergie de transition en Afrique, ,promotion des énergies moins carbonées (gaz liquéfiés, biocarburant), diversification dans le solaire et l’hydrogène ;

- Expertise en croissance externe, en Afrique et dans les Caraïbes et remodelage porteur du portefeuille d’activités : après la déconsolidation de l’activité de stockage dans la société commune avec I Squared Capital, recentrage sur l’Europe de l’ouest d’une part, les produits chimiques et les biocarburants d’autre part ;

- Après la prise de participation de 18,5 % dans Hydrogène de France, numéro 1 mondial de l’électricité produite à partir de l’éolien ou solaire associés à des piles à hydrogène puis le rachat du français Photosol, spécialiste des centrales solaires avec 313 MW en exploitation, lancement d’une nouvelle division, Rubis renouvelables.

Défis

- Retour à un allègement de la dette totale, accrue par les engagements de Photosol, compensés cependant par la visibilité apportée par une durée de contrats de 20 ans ;

- Réalisation des objectifs à moyen terme de la division renouvelables : contribution de 25 % au bénéfice d’exploitation et, au minimum, 2,5 GW de capacités photovoltaïques installées en France d'ici 2030 ;

- Vers une transition familiale de la direction, préparée par les gérants-fondateurs ;

- Après une hausse des 65 % revenus et de 40 % du bénéfice opérationnel au 1er semestre, confiance affichée par les dirigeants pour 2022.

