Rubis : risque de double-top sous 45,6E ?

(CercleFinance.com) - Rubis vient de plafonner par 2 fois sous 45,6E, les 9 et 19 juin, ce qui pourrait faire émerger un risque de double-top. Mais le titre s'inscrit surtout au sein d'un canal ascendant moyen terme parfaitement rectiligne depuis le test d'un plancher de 35,2E le 16 avril et le prochain objectif pourrait être le comblement du 'gap' des 47,17E du 5 mars puis le test du palier de résistance des 49E du 5 mars.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris -3.45%