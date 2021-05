Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : résultat de l'augmentation de capital pour salariés Cercle Finance • 21/05/2021 à 07:58









(CercleFinance.com) - Rubis indique qu'à l'issue de la souscription à son augmentation de capital réservée aux salariés annoncée le 5 février, 683 salariés, soit 66,31% des salariés éligibles, y ont souscrit à hauteur de sept millions d'euros. Ainsi, 265.626 actions ordinaires nouvelles (soit 0,26% des actions en circulation) ont été émises le 19 mai. Leur admission aux négociations sur Euronext Paris a été demandée dès leur émission sur une deuxième ligne de cotation par rapport aux actions existantes. Le prix de souscription avait été fixé à 26,35 euros, soit 70% de la moyenne des premiers cours cotés aux 20 séances précédant la décision du collège de la gérance du 4 janvier. La période de souscription s'est étendue du 22 mars au 9 avril.

