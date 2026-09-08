 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rubis relève son objectif d'Ebitda 2026, après +18% au S1
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 07:11
Ajouter Boursorama à vos sources

Rubis RUBF.PA a relevé mardi son objectif annuel de résultat opérationnel, après avoir enregistré une hausse de 18% de son Ebitda au premier semestre, porté par l’ensemble des zones géographiques et soutenu par la gestion des stocks.

Citant une performance solide sur les six premiers mois de l'année dans un environnement de prix pétroliers volatils et élevés, Rubis table désormais sur un Ebitda annuel compris entre 775 millions et 825 millions d'euros, contre une fourchette précédente de 740 millions à 790 millions d'euros.

Le groupe de distribution de produits liquides industriels a enregistré 434 millions d'euros d'Ebitda au premier semestre, contre 369 millions d'euros un an plus tôt.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

Gaz naturel
2,98 USD NYMEX +2,13%
Pétrole Brent
97,98 USD Ice Europ +0,69%
Pétrole WTI
93,38 USD Ice Europ +0,72%
RUBIS
33,860 EUR Euronext Paris +0,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un grand tétras (Tetrao urogallus), le 18 avril 2023 à Rhodes, en Moselle ( AFP / Martin LELIEVRE )
    Le lagopède alpin et le grand tétras classés comme oiseaux protégés en France
    information fournie par AFP 08.09.2026 07:52 

    Le lagopède alpin et le grand tétras, deux oiseaux de montagne menacés, ont été classés sous le statut d'espèces protégées en France, les rendant non chassables et protégeant également leurs nids et leurs habitats, selon un arrêté publié mardi au Journal officiel. ... Lire la suite

  • GETLINK : La tendance baissière peut reprendre
    GETLINK : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 08.09.2026 07:47 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • BNP PARIBAS : La tendance baissière peut reprendre
    BNP PARIBAS : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 08.09.2026 07:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Une citadine électrique Dacia Spring exposée au Salon international de l'automobile (IAA), le 8 septembre 2021 à Munich, en Allemagne ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Avec sa nouvelle Spring, Dacia veut se relancer face à l'offensive chinoise
    information fournie par AFP 08.09.2026 07:45 

    Dacia, marque économique du groupe Renault pionnière de la voiture électrique abordable en France avec la Spring en 2021, compte sur la nouvelle version de cette mini-citadine pour redresser la tête face à l'offensive commerciale chinoise. "Pour Dacia, l'enjeu ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
98,06 +0,77%
CAC 40
8 306,15 +0,33%
Or
4 420,03 +0,34%
SOITEC
143,35 +11,73%
HAFFNER ENERGY
0,668 +12,84%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank