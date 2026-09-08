Rubis relève son objectif d'Ebitda 2026, après +18% au S1

Rubis RUBF.PA a relevé mardi son objectif annuel de résultat opérationnel, après avoir enregistré une hausse de 18% de son Ebitda au premier semestre, porté par l’ensemble des zones géographiques et soutenu par la gestion des stocks.

Citant une performance solide sur les six premiers mois de l'année dans un environnement de prix pétroliers volatils et élevés, Rubis table désormais sur un Ebitda annuel compris entre 775 millions et 825 millions d'euros, contre une fourchette précédente de 740 millions à 790 millions d'euros.

Le groupe de distribution de produits liquides industriels a enregistré 434 millions d'euros d'Ebitda au premier semestre, contre 369 millions d'euros un an plus tôt.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)