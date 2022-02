Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis: réitère son objectif de croissance sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 17:49









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires a augmenté de 44 % à 1 338 ME au 4ème trimestre 2021 suite à l'augmentation des prix du pétrole.



En termes d'activité opérationnelle, Rubis Énergie enregistre à nouveau une bonne performance trimestrielle et la joint-venture Rubis Terminal a poursuivi sa croissance observée depuis le début de l'exercice.



Le management réitère son objectif de croissance du résultat net opérationnel de Rubis Énergie (Distribution et Support & Services) pour l'ensemble de l'exercice.



Malgré les contraintes liées à l'apparition du variant Omicron, Rubis maintient ses perspectives pour l'exercice 2021 et reste confiant sur sa croissance à moyen et à long terme.





