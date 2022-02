Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : refranchit en force les 30E, peut viser 32,25E information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - Rubis accélère le rebond amorcé sur 24,3/24,5E les 30 novembre et 15/12/2021.

Le titre s'est mis à progresser façon funiculaire jusque vers 29,5E le 27 janvier avant de subit son 1er 'pullback' vers 28E le 4 février.

Le titre redécolle à la verticale et ouvre un 'gap' au-dessus des 28,94E puis pulvérise dans la foulée la résistance des 30,3E, zénith du 4/10/2021: le titre s'ouvre le chemin de l'ex-support des 32,25E du 20/08/2021.





