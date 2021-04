Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : rachats d'actions suspendus temporairement Cercle Finance • 09/04/2021 à 07:07









(CercleFinance.com) - Rubis indique que son collège de la gérance a décidé de suspendre temporairement le programme de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital qui a fait l'objet d'une communication le 5 janvier après bourse. Entre le 6 janvier et le 8 avril, il a racheté plus de 2.600.000 actions, soit plus de 2,5% de son capital social, pour un prix moyen d'environ 39,30 euros et un montant total de plus de 103,5 millions d'euros. Ces acquisitions d'actions représentent déjà environ 40% du plafond de 6.600.000 actions fixé pour une durée de 18 mois expirant le 8 juin 2022. Rubis conserve la possibilité de reconduire la mise en oeuvre de ce programme de rachat d'actions jusqu'à cette date.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris -0.24%