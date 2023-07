Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis: premier investissement en Italie de Rubis Photosol information fournie par Cercle Finance • 06/07/2023 à 08:01









(CercleFinance.com) - Rubis Photosol concrétise son déploiement européen en réalisant son premier investissement en Italie, via l'acquisition d'un portefeuille de 10 projets photovoltaïques et agrivoltaïques dans la région italienne du Lazio, représentant un total d'environ 100 MWc.



L'accord signé est un engagement ferme de Photosol à racheter 10 projets identifiés au cours des 12 à 18 prochains mois dès qu'ils auront atteint le stade RTB.



Les deux premiers projets ayant atteint le stade RTB ont été acquis par Rubis Photosol le 28 juin 2023. Ils représentent une puissance totale de 25 MWc.



L'intégralité des projets du portefeuille sera mise en service en 2025 et 2026.



Les investissements pour la réalisation de ce portefeuille sont estimés à un maximum de 100 millions d'euros (y compris acquisition des terrains).

Pris dans leur ensemble, ces 10 projets permettront de générer annuellement environ 150 GWh d'électricité verte.



' Il s'agit de la première acquisition de Rubis Photosol à l'étranger, marquant notre volonté de nous positionner en tant que développeur et IPP majeur en Europe avec l'appui du groupe Rubis ' a déclaré David Guinard, co-fondateur et Directeur Général de Rubis Photosol.





