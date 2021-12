Rubis, plus forte hausse de l'indice SBF 120 à la clôture du vendredi 17 décembre 2021 - information fournie par AOF • 17/12/2021 à 18:07



(AOF) - Rubis (+ 4,74% à 25,87 euros)

Le spécialiste de l'aval pétrolier a bénéficié de rachats à bon compte, mais perd encore près de 29% depuis le début de l'année. D'autres valeurs délaissées au cours de ces derniers mois ont aussi été recherchées, comme Worldline.





Points clés

- Numéro un français du stockage de fioul et GPL (15 % du marché national) et de la distribution de GPL (5 % du marché) ;

- Groupe pesant 5,53 Mds€ de chiffre d’affaires organisé en 3 branches:la distribution d’énergie pour 85 %, les supports et services pour 15 % et le stockage;

- Présence internationale forte, concentrée sur les Caraïbes pour 35 %, l’Afrique pour 35 %, puis l’Europe (France, Espagne et Portugal) pour 30%;

- Modèle d’affaires alliant faible exposition au cycle économique, maîtrise de l’endettement et décentralisation via les circuits courts et l’autonomie des managers, 60 % des facturations provenant de contrats ajustés aux variations du cours de brut et maintenant un taux de marge constant;

- Capital éclaté mais non opéable, en raison de la présence d’associés commandités et gérants avec 2,46 % du capital (Gilles Gobin et Jacques Riou), le groupe Marcel Dassault étant présent avec 5,33 % des titres);

- Structure financière très saine avec un autofinancement libre proche de 300 M€, d’où une croissance régulière du dividende.

- Croissance portée par des facteurs structurels à l’industrie pétrolière: complexité toujours plus importante de la logistique, réglementation accrue des normes en matière de stockage et tendance à des cessions des activités de distribution par les majors ;

- Stratégie environnementale «Feuille de route 2022-2025»: focalisée sur la prévention des risques (pollution des eaux et des sols), la certification des sites, la limitation des rejets dans l’air et la promotion de l’usage du GPL

- Bonne expertise en croissance externe, accélérée depuis trois ans : aux Caraïbes avec les acquisitions des raffineries Sara en Martinique et SRPP à la Réunion puis Bermuda Gas aux Bermudes et Dinasa à Haïti / en Afrique: achat du logisticien Eres, opérateur au Nigéria, Sénégal et Togo,, des actifs de Total à Djibouti, de Galana à Madagascar, de Reatile en Afrique du sud, de Repsol dans les îles de Madère et des Açores puis achat de KenolKobil donnant accès au Burundi, Ethiopie, Ouganda, Rwanda et Zambie;

Défis

- Sensibilité au cours du pétrole et du gaz, aux conditions climatiques pour l’activité distribution, au climat social dans les Antilles françaises et à la situation politique et économique en Afrique et en Turquie;

- Régulation étatique des prix et des marges dans les DOM-TOM ;

- Sortie contrainte d’Iran et d’Inde en liaison avec les sanctions américaines;

- A fin septembre 2021, avancée de 9 % du chiffre d’affaires;

- Attente de nouvelles acquisitions dans un gisement allant des compagnies pétrolières aux privatisations et agences publiques, grâce à une capacité de 1 Md€;

- Retombées stratégiques attendues de l’entrée, à hauteur de 45 %, de I Squared Capital dans le captal de la filiale Rubis Terminal (stockage);

- Programme de rachats d’actions.