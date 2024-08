Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: peine à combler le gap des 28,1E information fournie par Cercle Finance • 16/08/2024 à 10:13









(CercleFinance.com) - Après être remonté depuis le support des 26,1E retrouvé le 2 août, Rubis peine à combler le gap ouvert ce même jour sous les 28,1E. Au-delà, ses objectifs suivants pourraient être de recouvrir ceux du 14 juin sous les 30E, puis du 12 juin sous les 31,7E.





Valeurs associées RUBIS 27,66 EUR Euronext Paris -0,50%