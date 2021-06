Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : partenariat stratégique avec HDF Energy Cercle Finance • 10/06/2021 à 08:45









(CercleFinance.com) - Rubis annonce un accord de partenariat stratégique dans le cadre de l'introduction en bourse de Hydrogène de France (HDF Energy), pionnier du développement d'infrastructures permettant la production d'électricité à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables. Ce partenariat, en amont d'une filière en plein développement offrant les réponses aux enjeux de la décarbonation, permet au groupe de réaliser une percée structurante dans les nouvelles énergies aux caractéristiques de niche, en cohérence avec son modèle d'affaires. Rubis s'engage notamment à souscrire à hauteur de 50 millions d'euros à l'augmentation de capital qui sera réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse de HDF Energy sur le marché réglementé d'Euronext Paris, en vue de devenir un actionnaire stratégique.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +0.17%