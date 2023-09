Rubis: Oddo BHF abaisse légèrement sa cible information fournie par Cercle Finance • 08/09/2023 à 09:53

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Rubis, avec un objectif de cours réduit de 27 à 25 euros, alors que la société a publié hier soir un résultat net semestriel de 171 ME en croissance de 1% mais légèrement en deçà des attentes (ODDO/consensus = 175/180 ME).



Rubis a en effet été impacté par des pertes de change significatives (-55 ME net). Oddo BHF précise néanmoins qu'au niveau opérationnel, 'les performances sont globalement satisfaisantes' avec un ROC en hausse de 32% à 323 ME.



Si Rubis confirme son objectif de croissance du résultat net en 2023, Oddo BHF se montre plus réservé, estimant que la lourdeur des pertes de change justifie plus de prudence.



L'analyste abaisse ainsi de 7% sa prévision de résultat net pour 2023, à 325 ME, mais précise que cette estimation est 'sans conséquence sur ses prévisions des exercices suivants'.