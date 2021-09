Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : nouvelle grosse alerte baissière sous 32,25E information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 11:43









(CercleFinance.com) - Rubis valide une nouvelle grosse alerte baissière avec la franche cassure du support moyen terme des 32,25E3 La situation était déjà préoccupante depuis l'enfoncement des 33,2E (ex-plancher du 12 mars 2020, ex-zénith du 11/11/2020) mais là, c'est une chute libre qui s'amorce en direction des29,4E, ex-plancher intraday du 16 mars 2020.

