Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis: nouveau président du conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 31/07/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Le groupe spécialisé dans l'énergie Rubis annonce que son conseil de surveillance, réuni le 27 juillet, a élu à l'unanimité le Norvégien Nils Christian Bergene, membre indépendant, comme successeur d'Olivier Heckenroth à la présidence du conseil.



Nils Christian Bergene reste président du comité des comptes et des risques et membre du comité des rémunérations et des nominations. Le conseil de surveillance a également désigné Marc-Olivier Laurent, membre indépendant, en qualité de vice-président.



Depuis 1993, Nils Christian Bergene opère en tant que courtier d'affrètement maritime indépendant au sein de Nitrogas, société spécialisée dans le commerce et le transport de GNL, de GPL et d'ammoniaque pour des grands groupes internationaux.





Valeurs associées RUBIS Euronext Paris 0.00%