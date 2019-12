Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : négociations pour un partenariat dans Rubis Terminal Cercle Finance • 16/12/2019 à 08:24









(CercleFinance.com) - Rubis annonce avoir initié avec le fonds I Squared Capital des discussions exclusives pour former un partenariat au sein de sa filiale Rubis Terminal, qui dispose de 13 localisations dans quatre pays et d'une capacité totale de 3,5 millions de mètres cubes de stockage. Rubis conservera 55% du capital de Rubis Terminal et mettra en place un contrôle conjoint. Il prévoit la mise en place d'un plan stratégique visant à renforcer les positions existantes de Rubis Terminal, à diversifier son offre et à accélérer son développement international. La valeur d'entreprise de Rubis Terminal a été fixée à 1.000 millions d'euros. Dans l'hypothèse d'un accord, la transaction envisagée restera soumise à consultation des instances représentatives du personnel et à accord des autorités compétentes de la concurrence.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +3.48%