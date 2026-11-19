Rubis modifie les termes de son projet de transformation en SA

Rubis annonce que son collège de la gérance a décidé de modifier les termes de son projet de transformation du groupe en société anonyme (SA), sur lequel son assemblée générale du 9 décembre sera appelée à se prononcer.

La résolution relative à la transformation prévoit désormais l'attribution aux associés commandités d'environ 11,4 millions d'actions Rubis nouvellement émises, au lieu des 12,7 millions d'actions annoncées le 19 octobre, en compensation de la disparition des droits attachés à leur statut.

Il est également prévu, compte tenu de la performance opérationnelle et de la situation financière du groupe, une distribution exceptionnelle en numéraire de 1,50 EUR par action existante, dont ne bénéficieraient pas les actions nouvelles émises au profit des associés commandités.

Ces propositions ont reçu un avis favorable du conseil de surveillance le 18 novembre. Par ailleurs, la Compagnie nationale de navigation, la société Plantations des terres rouges et le Groupe industriel Marcel Dassault ont fait part de leur intention de voter en faveur de ces résolutions modifiées.

Cette résolution et celles relatives à la transformation et à la nomination des membres du conseil de surveillance sont interdépendantes. La transformation demeure par ailleurs subordonnée une décision de l'AMF constatant qu'il n'y a pas lieu de déposer une offre publique de retrait.