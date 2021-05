RUBIS lourdement pénalisé par la pandémie

(AOF) - Rubis cède plus de 6% à 37,44 euros après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel en net repli. Le groupe français spécialisé dans le stockage et la distribution de pétrole et de gaz a été lourdement pénalisé par les restrictions sanitaires. Rubis en effet a été affecté par la chute de la demande d'essence (les voitures sont restées au parking) et de gazole (les avions étaient au garage). En termes géographiques, l'activité de Rubis se réalise dans des zones malmenées par la pandémie, soit l'Europe (18% des ventes au premier trimestre) et les Caraïbes (36,5%).

Heureusement, Rubis réalise plus de 45% de ses ventes en Afrique, continent relativement épargné par le Covid.

Il n'en reste pas moins qu'au premier trimestre 2021, Rubis a réalisé un chiffre d'affaires de 987 millions d'euros, en repli de 24%, toujours affecté par les restrictions liées au Covid-19. Le pôle distribution, qui représente 86% de l'activité du spécialiste du stockage de carburants, a connu un repli de 23%, pénalisé par l'atonie des secteurs tourisme et aviation à l'échelle mondiale. Les volumes distribués ont ainsi reculé de 6% pour tomber à 1,3 million de m3. Hors aviation, les volumes sont restés quasi-stables (-0,8%) et en amélioration séquentielle.

La branche Support & services, qui regroupe les activités de négoce, logistique et transport maritime, ainsi que la raffinerie des Antilles (SARA) a réalisé un chiffre d'affaires de 134 millions d'euros (-34 %) sur le trimestre. Les volumes de négoce-trading ont atteint 275 000 m3, en retrait de 33 %, avec toutefois un mix produit favorable permettant de générer une progression significative de la marge globale (+26%).

En termes de perspectives, Rubis entrevoit le bout du tunnel. Le groupe bénéficie de leviers de croissance, notamment en Afrique, avec une expansion continue de l'activité bitumes et des investissements dans le réseau de stations au Kenya, lesquels fournissent les premiers résultats positifs. Plus de 20 % du réseau à la marque Rubis (ex-réseau KenolKobil) a déjà été rénové et ce programme va s'accélérer en 2021-2022.

Aussi, Rubis se veut confiant. Le groupe assure bénéficier d'une situation financière solide avec une capacité d'acquisition de l'ordre du milliard d'euros. Dans ce cadre, il continue à rechercher activement des opportunités de croissance externe, y compris dans le segment des énergies renouvelables.

AOF - EN SAVOIR PLUS