Rubis: les objectifs pour 2024 sont réaffirmés

(CercleFinance.com) - La distribution d'énergie affiche un chiffre d'affaires de 1652 ME au 1er trimestre 2024 en repli de -5% par rapport au 1er trimestre 2023.



La croissance du GPL au premier trimestre 2024 a été soutenue par la demande élevée du vrac au Maroc et en Afrique du Sud. Le GPL-carburant a connu une forte croissance en Espagne, notamment au premier trimestre (+ 31 % en volume). La marge brute est restée stable à + 1 %.



Pour l'activité Bitume, les volumes sont en retrait de 15 % par rapport à 2023. Cette contraction s'explique principalement par la diminution des volumes au Nigéria suite à la décision de quelques constructeurs routiers de suspendre leurs projets en attendant que la monnaie se stabilise.



L'activité Support & Services a enregistré au 1er trimestre 2024 un chiffre d'affaires de 260 ME (- 13 %), après un 1er trimestre 2023 très élevé.

Les volumes et les marges sont en repli respectivement de 28 % et de 23 % par rapport à 2023.



Les objectifs communiqués au marché pour 2024 sont réaffirmés avec un RBE Groupe qui devrait s'établir entre 725 ME et 775 ME. Le résultat net part du Groupe devrait rester stable malgré la première application de la Global Minimum Tax représentant un impact estimé entre 20 et 25 millions d'euros.





