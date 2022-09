Rubis: le dernier point d'activité salué en Bourse information fournie par Cercle Finance • 09/09/2022 à 10:01

(CercleFinance.com) - L'action Rubis compte parmi les plus fortes progressions de l'indice SBF 120 vendredi matin à la Bourse de Paris, le spécialiste de la distribution de carburants et de produits chimiques profitant de son dernier point d'activité.



Dans un communiqué publié hier soir, le groupe, très présent en Afrique et Outre-mer, indique que le premier semestre de l'année a été marqué par une 'excellente croissance' de ses volumes et de ses résultats.



Rubis fait ainsi état d'une croissance de 60% de son chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année, à 3,29 milliards d'euros, sur la base d'une progression de 7% de son activité en volumes, qui le replace 3% au-dessus de ses niveaux d'avant le Covid.



L'entreprise explique que la région des Caraïbes a été le principal moteur de la croissance grâce à une forte reprise après la crise sanitaire et à une base de comparaison favorable.



Le résultat opérationnel courant (ROC), son indicateur de rentabilité le plus suivi, a grimpé de 30% à 244 millions d'euros sur le semestre, contre 188 millions un an plus tôt.



Pour l'ensemble de l'année 2022, le groupe s'est dit confiant dans sa capacité à générer une 'bonne croissance' de ses résultats en dépit d'une base de comparaison en voie de normalisation et des incertitudes économiques actuelles.



A 9h45, le titre s'octroyait une progression de 4,2%, contre une hausse de 0,7% pour le SBF 120.