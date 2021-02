Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : le chiffre d'affaires annuel recule de 25% Cercle Finance • 11/02/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - Rubis a publié un chiffre d'affaires consolidé de 928ME au titre du 4e trimestre de l'exercice 2020, soit un recul de 28% par rapport à la même période un an plus tôt. 'Le 4e trimestre 2020 dans son ensemble a démontré une solide résistance compte tenu des circonstances et, dans le prolongement du 3e trimestre, a su conjuguer progression des volumes et fermeté des marges', a commenté la société. Sur l'ensemble de l'exercice, l'activité recule de 25%, à 3,9 milliards d'euros, tirée par le recul de Rubis Energie (-24%) et la baisse du Support et Services (-33%).

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +0.51%