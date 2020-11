Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : le CA trimestriel chute de 32% Cercle Finance • 05/11/2020 à 18:43









(CercleFinance.com) - A l'issue du 3e trimestre, le CA consolidé de Rubis s'établit à 922 millions d'euros, soit un recul de 32% par rapport au 3e trimestre 2019. Le segment Energie, qui représente 85% de l'activité de Rubis, voit son CA reculer de 29% tandis que le segment Support et Services subi une contraction de 52%. Le groupe évoque toutefois un 'retour à la normale en termes de volumes' avec un recul de 4% à structure comparable et hors aviation mais souffre de la configuration des prix internationaux, à -45%. Rubis souligne toutefois la 'croissance robuste des marges unitaires', à +10%. Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA recule quant à lui de 25%, à 2973 millions d'euros.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris -1.54%