Rubis : le CA sur 9 mois en hausse de +18%

(CercleFinance.com) - Rubis annonce ce soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 1,432 milliard d'euros au 3e trimestre, en croissance de +28%. Sur 9 mois, la hausse est de +18%, pour atteindre 4,159 milliards. Dans le détail, et sur le troisième trimestre, la branche 'Energie' voit ses revenus augmenter de +42%. A près de 1,16 milliard de chiffre d'affaires, elle représente l'essentiel des revenus de Rubis. Les branches 'Support et Services' et 'Terminal' voient en revanche leurs chiffres baisser, toutes deux de -10%.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +2.70%