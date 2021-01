Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : lancement d'un programme de rachat d'actions Cercle Finance • 06/01/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Rubis indique que son collège de la gérance a décidé de lancer un programme de rachat d'actions en vue d'une réduction du capital social, à compter du 6 janvier 2021 et pour un montant maximal de 250 millions d'euros. Un mandat a ainsi été confié à un prestataire de services d'investissement indépendant portant sur l'acquisition, en fonction des conditions de marché, d'un nombre maximal de six millions d'actions Rubis. Le prix maximal d'achat est de 55 euros (hors frais et commissions) par action. Ce programme a pour objectif de réduire le capital par voie d'annulation d'actions et prendra fin au plus tard le 31 mai 2022.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +2.78%