Rubis : hausse du chiffre d'affaires trimestriel de 30%

(CercleFinance.com) - Rubis publie ce soir un chiffre d'affaires de 1200 ME au titre du 3e trimestre, soit une hausse de 30% par rapport à la même période un an plus tôt portée par l'Europe (+23%), les Caraïbes (+39%) et l'Afrique (+10%).

De plus, la branche Support & Services (184 ME au 3e trimestre) a quasi-doublé en un an (+92%) en raison de l'évolution des cotations internationales et de la bonne tenue des volumes traités en zone Caraïbes et en transport de bitumes.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 3251 ME, en hausse de 9%.

Le Groupe anticipe une croissance de la contribution nette de Rubis Énergie (Distribution et Support & Services) en 2021, et considère que ses leviers de croissance à moyen et long terme sont intacts grâce à sa diversification produits/marchés, à son positionnementmidstream/aval ainsi qu'à son fort potentiel de développement en Afrique de l'Est, dans les secteurs bitumes et GPL.