Rubis: hausse de 70% du chiffre d'affaires au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 18:14

(CercleFinance.com) - Rubis publie un chiffre d'affaires de 2042 ME au titre du 3e trimestre, en hausse de 70% par rapport à la même période un an plus tôt, 'en raison de la hausse des prix du pétrole (+80%)', indique le groupe.



L'activité est tirée aussi bien par la distribution (+69% à 1,7 milliard d'euros) que par Support & Services (+69%, à 308 ME).



Par ailleurs, l'activité Rubis Renouvelables nouvellement créée en 2022 enregistre un CA de 13 ME.



'La création de cette branche et les investissements à réaliser permettront au Groupe d'atteindre un objectif de 25% de son RBE dans les énergies renouvelables à moyen terme, avec un minimum de 2,5GW de capacités photovoltaïques installées en France d'ici 2030', indique Rubis.



Pour l'exercice 2022, malgré la normalisation de la base de comparaison et un macro-environnement incertain, le Groupe est confiant dans sa capacité à générer une bonne croissance de ses résultats.



À moyen et long terme, le Groupe entend s'appuyer sur de nombreux moteurs de croissance, notamment en Afrique (45% du ROC) - région où la population et la demande d'énergie augmentent -, aux Caraïbes (38% du ROC) - où Rubis dit occuper 'une position forte en tant qu'acteur de premier plan sur des marchés de niche' - et en Europe (17% du ROC2) - où suite à l'acquisition de Photosol, le Groupe se dit 'bien positionné dans la transition énergétique avec des capacités installées de 368 MW et unpipelinede 3,5 GW en France'.