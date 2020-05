Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : hausse de 19% du chiffre d'affaires trimestriel Cercle Finance • 06/05/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé (intégrant la branche Stockage) atteint 1 387 ME (+ 19 %) sur le premier trimestre 2020, marqué par une forte progression du volume d'activité. Rubis Énergie enregistre un chiffre d'affaires en hausse de 34 % à 1 102 ME pour des volumes en progression de 25 % et de + 3 % à périmètre constant corrigé des effets Covid-19 affectant l'activité en mars. Rubis Support et Services a généré un chiffre d'affaires de 204 ME avec des volumes en hausse de 10 % à structure comparable et une hausse significative de sa contribution.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris -0.69%