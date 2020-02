Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : hausse de 16% du chiffre d'affaires en 2019 Cercle Finance • 11/02/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe (y compris les activités destinées à être cédées) enregistre une hausse de 16% à 5 534 ME sur l'ensemble de l'exercice 2019. ' Rubis Énergie affiche d'excellentes performances avec des volumes globaux en hausse de 23 % et Rubis Terminal renoue avec la croissance de son activité (+ 3 %) ' indique le groupe. Au quatrième trimestre, les volumes en distribution finale atteignent 1 474 000 m3. Sur l'ensemble de l'exercice 2019, les volumes en distribution finale atteignent 5,5 millions de m3, en progression de 23 % (stable à périmètre constant) avec l'apport du nouveau périmètre Afrique de l'Est depuis avril 2019.

