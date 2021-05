Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : grosse correction mais support des 37,34E préservé Cercle Finance • 07/05/2021 à 19:01









(CercleFinance.com) - Rubis subit une grosse correction (ouverture d'un 'gap' sous 39,63E) mais le support des 37,34E du 29 janvier est préservé in extrémis. En cas de poursuite de la correction, Rubis s'en irait refermer le 'gap' des 35,48E du 20 novembre puis sonder la zone des 35E.

