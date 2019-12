Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : finalise une acquisition au Kenya Cercle Finance • 13/12/2019 à 17:45









(CercleFinance.com) - Le groupe Rubis, via sa filiale locale KenolKobil, annonce avoir finalisé ce jour l'acquisition de Gulf Energy Holdings Limited au Kenya. 'Avec 470.000 m3 de produits pétroliers distribués en 2018, GEHL est actif sur les principaux segments de marché : réseau (46 stations-service), commercial (notamment dans la fourniture aux centrales électriques et à d'importants clients industriels), aviation, GPL et lubrifiants. En support de ses activités de distribution, la société dispose de deux dépôts de stockage de produits pétroliers (Mombasa et Nairobi), d'un stockage de GPL avec un centre emplisseur de bouteilles, ainsi qu'une unité de stockage et de conditionnement de lubrifiants', détaille Rubis. Déjà présent sur ce marché kényan depuis mars 2019 suite à la réussite de l'OPA lancée sur KenolKobil, Rubis devient ainsi, avec cette acquisition, leader avec une part de marché de 20%.

