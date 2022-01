Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis: entrée dans la Sea Cargo Charter information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 08:35









(CercleFinance.com) - Rubis fait part de l'entrée de sa filiale Rubis Énergie, le 15 décembre dernier, dans la Sea Cargo Charter, une initiative pour une meilleure prise de décision pour l'affrètement des navires, conformément aux objectifs de décarbonation des Nations Unies.



Rubis Énergie distribue des carburants, des lubrifiants, des gaz liquéfiés et des bitumes pour les particuliers et les professionnels dans 38 pays. Les deux tiers de ses ventes dans le monde dépendent des importations maritimes.



Le renforcement du processus de sélection des navires avec l'inclusion des principes de Sea Cargo Charter s'inscrit dans les engagements plus larges de Rubis concernant la réduction de l'empreinte carbone de ses activités et sa stratégie climat.





