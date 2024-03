Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: en vert, un broker rehausse son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Rubis gagne plus de 1% à Paris, alors que Oddo BHF a confirmé ce matin sa note 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours légèrement relevé de 30 à 31 euros.



L'analyste rapporte que Rubis est entré en négociation exclusive avec le fonds américain d'infrastructures I Squared Capital pour lui céder sa participation de 55% dans Rubis Terminal.

I Squared Capital prendra ainsi le contrôle exclusif de la joint-venture.



'Pour Rubis, l'objectif est de cristalliser la valeur et se focaliser sur son métier historique de la branche Distribution d'énergies tout en orientant ses investissements vers la Production d'énergie renouvelable', rapporte le broker.



Selon l'analyste, cette opération ne constitue pas une surprise majeure dans le sens où les dirigeants avaient déjà indiqué que cette participation au sein de Rubis Terminal n'était 'pas stratégique sur le long terme'.





