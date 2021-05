Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : en tête du SBF 120, un analyse en soutien Cercle Finance • 12/05/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Rubis signe mercredi la plus forte hausse du SBF 120, profitant de commentaires positifs de Berenberg, qui juge 'solide' la dernière publication du groupe. L'action du groupe spécialisé dans la distribution de carburants, de gaz liquéfiés et de bitumes gagne 2,6% vers 11h30 alors que le SBF 120 recule au même moment de 0,2%. Berenberg a relevé ce matin son objectif de cours sur le titre de 44 à 49 euros, tout en conservant une recommandation d'achat sur la valeur. 'Rubis a publié son point d'activité du premier trimestre, qui montre des volumes supérieures de 1% à nos prévisions', rappelle la banque privée allemande dans une note. 'Avec une dynamique interne qui devrait rester favorable, le modèle économique résistant du groupe et son bilan solide devraient lui permettre de surperformer en 2021, sachant que des fusions-acquisitions (M&A) pourraient venir s'ajouter au potentiel haussier à court ou moyen terme', ajoute Berenberg.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +4.04%