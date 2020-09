Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : en nette baisse, mais un broker reste positif Cercle Finance • 18/09/2020 à 12:43









(CercleFinance.com) - Le titre Rubis recule de -6% ce vendredi, après avoir fait état de semestriels largement impactés par l'épidémie de coronavirus hier soir. L'analyste Oddo BHF a cependant confirmé ce matin sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, notant, après les semestriels, que 'la crise du COVID fait d'importants dégâts sur les résultats au S1 mais ce n'est pas pire que prévu'. 'Nous n'anticipons pas de modification significative des attentes du consensus (du moins pour cette année). Au regard d'un parcours boursier très décevant ces derniers mois (sous-performance notable par rapport aux indices depuis le début de l'été) et toujours confiants dans le business model à moyen/long terme (historique de croissance des BPA de +10% par an), nous restons à l'Achat', explique le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 50 euros, pour un potentiel de +29%.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris -5.84%