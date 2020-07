Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 22/07/2020 à 11:35









(CercleFinance.com) - Dans une Bourse de Paris en nette baisse, le titre Rubis avance de +1%, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé ce matin sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, après l'annonce hier de l'acquisition de TEPSA en Espagne par la nouvelle co-entreprise Rubis Terminal - contrôlée conjointement par Rubis (55% du capital) et le fonds américain d'infrastructures I Squared Capital (45% du capital). 'Nous ne sommes pas surpris par cette acquisition de TEPSA sachant que l'un des principaux objectifs de la création de la co-entreprise Rubis Terminal était de pouvoir réaliser des opérations de croissance externe dans les activités de stockage. D'autres devraient suivre mais sans impact majeur sur les BPA de Rubis', explique le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 50 euros sur la valeur.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +0.24%