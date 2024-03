Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: en forte hausse, un broker relève son conseil information fournie par Cercle Finance • 26/03/2024 à 17:01









(CercleFinance.com) - Rubis gagne plus de 11% aujourd'hui alors que Oddo BHF a relevé son conseil sur le titre passant de 'neutre' à 'surperformance' avec un objectif de cours relevé de 31 à 36 euros.



Le broker rappelle qu'hier, Vincent Bolloré a déclaré hier auprès de l'AMF le franchissement des seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rubis à la suite d'acquisitions d'actions (par l'intermédiaire de la société Plantations des Terres Rouges dont il détient le contrôle) pour un montant qui peut être estimé de l'ordre de 130 ME (sur la base d'un cours moyen de 25 E).



Il devient ainsi un actionnaire important de Rubis puisque seul le Groupe Industriel Marcel Dassault détient un peu plus avec 6% du capital. Oddo BHF estime qu'il s'agit d'un investissement essentiellement financier et que V. Bolloré n'aurait pas vocation à prendre le contrôle de Rubis à court/moyen.



L'analyste ajoute que 'cette entrée au capital de Bolloré ne peut qu'être positive pour les actionnaires de Rubis' mais qu'il faut maintenant attendre pour connaître les intentions du nouvel investisseur.





RUBIS Euronext Paris +12.46%