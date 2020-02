Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : émission d'actions réservée aux salariés Cercle Finance • 10/02/2020 à 07:50









(CercleFinance.com) - Rubis annonce que son collège de la gérance a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions réservée aux salariés éligibles des sociétés adhérentes au Plan d'Épargne d'Entreprise Rubis Avenir (ayant leur siège sur le territoire français). Le montant nominal maximal autorisé au titre de l'opération s'élève à 700.000 euros (560.000 actions) et le prix de souscription, fixé à 37,48 euros, correspond à 70% de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de Bourse précédant la décision du collège. La période de souscription s'étendra du 23 mars au 10 avril 2020. Les fonds investis en actions Rubis par l'intermédiaire du FCPE Rubis Avenir seront disponibles à l'issue d'une période de blocage de cinq ans sauf en cas de déblocage anticipé.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris 0.00%