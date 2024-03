Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis: croissance de 35% du RNPG en 2023 information fournie par Cercle Finance • 08/03/2024 à 08:00









(CercleFinance.com) - Rubis publie un résultat net part du groupe (RNPG) record à 354 millions d'euros pour l'année écoulée, en croissance de 35% malgré les effets de change négatifs, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation record, en progression de 19% à 798 millions.



A 6,63 milliards d'euros, le chiffre d'affaires a diminué de 7%, le groupe spécialisé dans l'énergie revendiquant pourtant une performance soutenue de ses activités historiques, ainsi qu'un portefeuille de projets sécurisés de Photosol à 893 MWc, en hausse de 77%.



La gérance propose une nouvelle augmentation du dividende par action, de 3% à 1,98 euro au titre de 2023. Pour 2024, Rubis estime que son EBITDA devrait atteindre 725 à 775 millions d'euros, et que son RNPG devrait rester stable.





Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +3.72%