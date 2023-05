Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis: croissance de 18 % du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 04/05/2023 à 18:06









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 1 740 ME au 1er trimestre 2023, en croissance de 18 % en glissement annuel, dans un contexte de baisse des prix du pétrole de 3 % (- 7 % en euros).



' Cette performance s'explique par l'agilité de chacune des affiliées, qui ont ajusté leurs marges de façon réactive dans un contexte de ralentissement de la croissance des volumes ' indique le groupe.



L'activité Distribution d'énergies enregistre une hausse de 18% de son chiffre d'affaires à 1 731 ME au 1er trimestre 2023. L'activité Retail & Marketing est en croissance de 12% à 1 431 ME.



Les opérations de Support & Services ont enregistré un chiffre d'affaires total de 300 millions d'euros (+ 51 %) au T1 2023.



Clarisse Gobin-Swiecznik, Directrice Générale Déléguée, a déclaré : ' Nos projets pour 2023 sont en bonne voie et nos moteurs de croissance plus pertinents que jamais. '





