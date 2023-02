Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis: contrat d'achat d'électricité PPA avec Leroy Merlin information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - Rubis a annoncé vendredi que la chaîne de magasins de bricolage Leroy Merlin avait choisi sa filiale Photosol en tant que fournisseur d'électricité verte pour ses sites français.



Aux termes de ce contrat d'approvisionnement en électricité (PPA), deux installations solaires situées en région Nouvelle Aquitaine seront construites pour représenter un volume moyen annuel de 45 GWh d'électricité verte.



La construction de ces installations basées en Haute-Vienne et en Charente doit débuter au second semestre 2023, avec une mise en service prévue un an après.



Le contrat avec Leroy Merlin, signé pour une durée de 20 ans, prévoit que la totalité de l'électricité produite sur les deux sites sera cédée à l'enseigne, qui devrait ainsi couvrir à terme 17% de sa consommation annuelle en France.





