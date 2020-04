Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : concrétise son accord avec I Squared Capital Cercle Finance • 30/04/2020 à 18:08









(CercleFinance.com) - Rubis et I Squared Capital ont concrétisé ce jour l'accord de partenariat dans Rubis Terminal annoncé en janvier dernier. Dans le cadre de cet accord, Rubis et I Squared Capital contrôlent conjointement Rubis Terminal, détenant respectivement 55 % et 45 % du capital. ' Ce partenariat vient amplifier la stratégie de Rubis Terminal visant à renforcer ses positions existantes sur ses marchés, diversifier son offre et explorer de nouvelles opportunités de développement hors d'Europe ' indique le groupe. Cette opération a donné lieu à la mise en place d'un refinancement de 410 millions d'euros assuré par un consortium bancaire.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +2.81%