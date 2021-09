Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : chiffre d'affaires constant à 2 MdsE au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 09/09/2021 à 17:52









(CercleFinance.com) - Rubis publie ce soir un chiffre d'affaires de 2 MdsE au titre du 1er semestre 2021, un chiffre rigoureusement identique - au million d'euros près - à celui enregistré un an plus tôt à la même période. Le résultat opérationnel courant ressort à 188 ME, en progression de 10% par rapport au 1er semestre 2020 pour un résultat net part du groupe de 136 ME, en repli de 2% sur un an. Au total, les volumes sont en progression de 7 % par rapport à 2020, souligne le groupe. Si Rubis anticipait en début d'année un assouplissement des restrictions liées à la Covid au 2e semestre, il apparaît finalement que les effets de la pandémie vont se prolonger. Toutefois, ' la bonne dynamique de Rubis Énergie (distribution et support & services) devrait se poursuivre, autorisant ainsi une croissance du résultat net opérationnel sur l'ensemble de l'exercice ', prévoit le groupe.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris -2.46%