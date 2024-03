Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rubis:cession de sa participation de 55% dans Rubis Terminal information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Rubis entre en négociation exclusive avec I Squared Capital pour la cession de sa participation de 55 % dans la JV Rubis Terminal.



Rubis Terminal est un acteur majeur du Stockage de produits liquides avec 4 millions de m3 de capacité de stockage en France, en Espagne et dans les hubs d'Anvers et Rotterdam.



Le prix de vente net pour la part de 55 % détenue par Rubis s'élèverait à 375 millions d'euros versés sous la forme d'un paiement de 125 millions d'euros au closing de l'opération, suivi par trois versements de montant identique sur les trois années suivantes.



La plus-value de cession, estimée à 75 millions d'euros, serait intégralement reversée aux actionnaires par le biais d'un dividende exceptionnel de 0,75 euro par action qui interviendrait après le closing de l'opération. Le solde serait alloué à l'accélération de la transition énergétique dans toutes les activités opérationnelles du Groupe.



' Pour Rubis, cette cession est l'opportunité de cristalliser la valeur ainsi créée. Elle s'inscrit parfaitement dans la stratégie du Groupe mise en oeuvre depuis 2021 visant à faire croître son retour à l'actionnaire en développant la branche Distribution d'énergies tout en orientant ses investissements vers la Production d'énergie renouvelable ' indique le groupe.



Le closing de l'opération est attendu pour mi-2024.





