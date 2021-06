Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rubis : bien orienté après plusieurs annonces Cercle Finance • 10/06/2021 à 17:31









(CercleFinance.com) - Le titre gagne 1% après l'annonce ce matin d'un premier investissement structurant dans les énergies renouvelables. ' Le groupe entend souscrire à hauteur de 50 ME à l'augmentation de capital qui sera réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse de HDF Energy ' indique Oddo. ' A horizon 2025, les dirigeants visent un CA de 100 ME et une marge d'EBITDA de 35%. Rubis bénéficiera pendant 5 ans d'une priorité pour investir majoritairement dans les projets que HDF envisage de développer en Afrique/océan Indien, dans les Caraïbes et en Europe ' rajoute le bureau d'analyses. Les dirigeants de Rubis annoncent également que le programme de rachat d'actions de 6 M d'actions va prochainement reprendre. Oddo confirme son conseil Neutre sur la valeur pour des raisons essentiellement de valorisation (objectif de cours atteint, pas de décote des multiples par rapport aux comparables et à la moyenne historique...) avec un objectif de cours de 44 E.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +1.19%