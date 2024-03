Rubis anticipe un repli de son résultat brut d'exploitation en 2024

(AOF) - Rubis (+7,04% à 27,06 euros) affiche une des plus fortes hausses du SBF 120 après avoir présenté des résultats 2023 supérieurs aux attentes. Sur cette période, son résultat net a progressé de 35% à 354 millions d'euros, dépassant le consensus de 310 millions d'euros. La marge d'Ebitda ressort à 12% (+2,7 points par rapport à 2022) contre 10,9% attendu. Le résultat opérationnel courant ressort à 621 millions d'euros, soit une hausse de 22%, contre 532 millions d'euros attendu. Le résultat brut d'exploitation (RBE) est de 798 millions d'euros, en amélioration de 19%.

Le RBE, qui dépasse le consensus de 715 millions d'euros, a été soutenu par production d'électricité renouvelable.

En revanche, le chiffre d'affaires 2023 du groupe s'est replié de 7%, à 6,63 milliards d'euros contre 7,13 milliards d'euros en 2022.

Sa capacité d'autofinancement augmente de 35% pour s'élever à 583 millions d'euros.

Clarisse Gobin-Swiecznik, gérante de Rubis, a déclaré : "Une fois encore, le modèle équilibré de Rubis, qui associe branches historiques et énergies renouvelables, a prospéré sur le marché incertain de 2023 et a largement atteint ses objectifs. Les activités opérationnelles ont été particulièrement dynamiques dans les Caraïbes, tant pour ce qui est de l'activité retail & marketing que du support & services. Elles ont dégagé une performance financière soutenue avec un résultat net en hausse de 8%, après retraitement lié aux éléments exceptionnels".

Hausse du dividende et progression anticipée du résultat net

Au vu de ses très bons résultats opérationnels et financiers et de la solidité du bilan, Rubis proposera, lors de sa prochaine assemblée générale le versement d'un dividende de 1,98 euro par action au titre de l'exercice 2023, contre 1,92 euro un an plus tôt. Il correspond à une hausse de 3% par rapport à 2022.

Coté perspectives, pour 2024, Rubis prévoit une normalisation dans la région des Caraïbes dans la distribution d'énergies, après une croissance exceptionnelle en 2023. L'Europe et l'Afrique devraient maintenir la dynamique positive de 2023. La production d'électricité renouvelable continuera à se développer conformément aux plans.

En conséquence, le résultat brut d'exploitation du groupe est anticipé entre 725 et 775 millions d'euros contre un consensus de 722 millions d'euros. Le résultat net part du groupe devrait rester stable malgré la première application de la global minimum tax dont l'impact est estimé entre 20 et 25 millions d'euros.

Points clés

- Numéro un français de la distribution de GPL, avec des positions de n° 1 ou 2 dans la plupart des pays, créé en 1990 ;

- Chiffre d’affaires de 7,1 Md€ réalisé dans la distribution d’énergie et les supports et services pour la quasi-totalité des revenus, et diversifié depuis 2022 dans les énergies renouvelables ;

- Présence internationale forte, répartie entre l’Afrique pour 44 %, les Caraïbes pour 36 % et l’Europe (France, Espagne et Portugal) ;

- Modèle d’affaires alliant faible exposition au cycle économique, et décentralisation via les circuits courts et l’autonomie des managers, 60 % des facturations provenant de contrats liés aux variations du cours de brut et maintenant un taux de marge constant ;

- Capital éclaté mais non opéable, en raison de la présence d’associés commandités et gérants avec 2,3 % du capital (Gilles Gobin et Jacques Riou), le groupe Marcel Dassault étant 1er actionnaire avec 5,75 % des titres), Nils Christian Bergene présidant le conseil de surveillance ;

- Structure financière renforcée avec une dette nette ramenée à 930 M€ face à 2,9 Mds€ de capitaux propres et donnant un effet de levier de 1,5.

Enjeux

- Croissance portée par des facteurs structurels de l’industrie pétrolière, telle la complexité de la logistique, et par la demande d’énergies renouvelables ;

- Stratégie environnementale « Feuille de route 2022-2025 » visant pour 2030 un recul de 30 % vs 2019 des émissions de carbone :

- focalisée sur la prévention de la pollution des eaux et sols, la baisse des rejets dans l’air et le dessalement de l’eau de mer de la raffinerie des Antilles, l’économie circulaire ,

- intégrée dans le modèle économique : recours au PL comme énergie de transition en Afrique, promotion des énergies moins carbonées (gaz liquéfiés, biocarburant), diversification dans le renouvelable ,

- Rapidité de la croissance externe dans les renouvelables : prise de participation de 18,5 % dans Hydrogène de France (n° 1 mondial de l’électricité éolienne ou solaire associée à des piles à hydrogène), rachats des français Photosol (spécialiste des centrales solaires), de Mobexi (panneaux de toitures) et de 10 projets solaires en Italie ;

- Visibilité des revenus et résultats opérationnels dans la distribution d’énergie (contrats liés aux variations du cours de brut) accrue par la durée -20 ans- des contrats de Photosol.

Défis

- Dans les renouvelables, renforcement du positionnement dans les installations photovoltaïques avec, pour objectif 203O, une contribution de 25 % au bénéfice d’exploitation et au moins 2,5 GW de capacités photovoltaïques portées par Photosol et installées en France ;

- Impatience des investisseurs à l’égard de la transition vers le renouvelable ;

- Evolution de la gouvernance : nouveau président du conseil de surveillance, à la rémunération indexée sur le bénéfice net et la performance de la branche renouvelables ;

- Après un début 2023 marqué par l’amélioration continue des volumes et des marges de Rubis Énergie et par la poursuite du développement du pipeline chez Rubis Renouvelables, vers une augmentation du résultat net et du dividende.

