Rubis : annulation de plus de 2,6 millions d'actions Cercle Finance • 31/05/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Le stockeur-distributeur d'énergie Rubis indique que son collège de la gérance a décidé le 21 mai de procéder à l'annulation des 2.634.083 actions qui ont été acquises jusqu'à présent dans le cadre du programme de rachat d'actions lancé le 6 janvier dernier. La réduction du capital est effective ce 31 mai comme indiqué dans l'avis Euronext en date du 27 mai. À l'issue de cette annulation, le capital social est divisé en 101.263.722 actions, dont 101.257.032 actions ordinaires et 6.690 actions sans droit de vote.

Valeurs associées RUBIS Euronext Paris +0.18%